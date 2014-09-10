国际油市：亚洲10月石脑油转入正价差，为逾两年来首见

台湾货币市场：大行开跨月拆款惟需求弱利率持稳，证券商略降RP利率

* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市