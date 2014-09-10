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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:50 BJT

国际油市：亚洲10月石脑油转入正价差，为逾两年来首见

路透新加坡9月10日 - 亚洲10月交付的石脑油周三转入正价差，为2012年6月以来首次，交易商称因需求无法保持高涨，不能消化从9月展期的大量供应。

10月下半月船货比11月下半月船货低1美元，发出疲软的正价差市场结构信号，鼓励油品储备商在稍晚出货。

新加坡一交易员称，“现在现货市场是正价差。还有许多即期船货。”

“卖家很多供应足够，而不见买家身影。”

近期达成的现货交易升水也折射出低迷的市场人气。

科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)售出7.5万吨混合船货，包括轻质和全规格(full range)石脑油，价格为每吨较中东报价升水约8.50-9.50美元。尚不清楚买家是谁。

而9月上半月类似规模的船货升水在15-16美元左右，比上述交易升水高出超过40%。

不过一些交易商仍认为科威特石油公司交易的升水超出预期。

新加坡现货市场无石脑油交易达成，达成一笔汽油交易。

Sietco向维多售出5万桶95号汽油，价格为每桶110.70美元。(完)
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