国际油市：亚洲10月石脑油转入正价差，为逾两年来首见

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透新加坡9月10日 - 亚洲10月交付的石脑油周三转入正价差，为2012年6月以来首次，交易商称因需求无法保持高涨，不能消化从9月展期的大量供应。
10月下半月船货比11月下半月船货低1美元，发出疲软的正价差市场结构信号，鼓励油品储备商在稍晚出货。
新加坡一交易员称，“现在现货市场是正价差。还有许多即期船货。”
“卖家很多供应足够，而不见买家身影。”
近期达成的现货交易升水也折射出低迷的市场人气。
科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp)售出7.5万吨混合船货，包括轻质和全规格(full range)石脑油，价格为每吨较中东报价升水约8.50-9.50美元。尚不清楚买家是谁。
而9月上半月类似规模的船货升水在15-16美元左右，比上述交易升水高出超过40%。
不过一些交易商仍认为科威特石油公司交易的升水超出预期。
新加坡现货市场无石脑油交易达成，达成一笔汽油交易。
Sietco向维多售出5万桶95号汽油，价格为每桶110.70美元。(完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市