马来西亚期市：棕榈油期货小跌，出口强劲限制跌幅

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透吉隆坡9月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，尾随原油和植物油的疲势，因投资者为全球供给增加做准备，不过棕榈油出口激增限制了跌幅。
船货观察机构Intertek Testing Services称，9月1-10日间马来西亚棕榈油出口较上月同期跳增40.6%至487,955吨。
不过出口需求的增加恐怕尚不足以马上推高价格。交易商称，2014年迄今棕榈油价格已重挫25%。
指标11月棕榈油合约 下滑0.1%至每吨2,032马币(林吉特)，稍早一度跌至1,997马币。总成交量报47,010口，高于日均量35,000口。
RHB Research Institute调降其对2014年毛棕榈油均价的预估至每吨2,400马币，之前预期为2,700马币，不过称今年第四季的价格将会走强。
“我们认为未来几周棕榈油价格将触底并会在第四季和2015年走强。”RHB在研究报告中称。
“这也就是说，当前的低价格将会拉低全年的均价，由此导致我们调降预期。“RHB补充道。将2015年平均价格预估由2,900马币调降至2,500马币。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市