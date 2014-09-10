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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小跌，出口强劲限制跌幅

路透吉隆坡9月10日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，尾随原油和植物油的疲势，因投资者为全球供给增加做准备，不过棕榈油出口激增限制了跌幅。

船货观察机构Intertek Testing Services称，9月1-10日间马来西亚棕榈油出口较上月同期跳增40.6%至487,955吨。

不过出口需求的增加恐怕尚不足以马上推高价格。交易商称，2014年迄今棕榈油价格已重挫25%。

指标11月棕榈油合约 下滑0.1%至每吨2,032马币(林吉特)，稍早一度跌至1,997马币。总成交量报47,010口，高于日均量35,000口。

RHB Research Institute调降其对2014年毛棕榈油均价的预估至每吨2,400马币，之前预期为2,700马币，不过称今年第四季的价格将会走强。

“我们认为未来几周棕榈油价格将触底并会在第四季和2015年走强。”RHB在研究报告中称。

“这也就是说，当前的低价格将会拉低全年的均价，由此导致我们调降预期。“RHB补充道。将2015年平均价格预估由2,900马币调降至2,500马币。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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