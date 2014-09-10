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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 19:05 BJT

OPEC月报：沙特8月日产量减产40万桶

沙特方面公布8月产量减少，因充沛供给以及围绕全球需求放缓的忧虑，为原油价格带来下档压力。

OPEC在报告中，连续第三个月下调了2014年全球原油需求成长预估，同时还调降了对成员国原油需求的预估。

OPEC现预计今年全球原油需求料增加105万桶/日，较前次预估减少了5万桶/日。2015年全球原油需求预估下调了2万桶/日。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 孙茉莉)
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