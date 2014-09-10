国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，因炼厂进行维护

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油裂解价差周三小升，交易商称是因印尼、台湾和马来西亚的炼厂进行维护，导致供应减少。
路透数据显示，10月柴油裂解价差上涨0.22美元，至每桶较迪拜原油升水15.55美元。
台湾台塑石化的发言人称，公司计划削减麦寮炼厂的产能，关闭第二个炼油装置进行维护。
交易商称，越南Saigon Petro买入1万吨含硫0.25%的柴油，船期是10月26-30日，每桶较新加坡报价升水1.50美元。
中东地区，Bahrain Petroleum售出最多6万吨500 ppm含硫柴油，10月9-12日装运，每桶较中东报价升水约2美元。买家是一家贸易公司。
鉴于炼厂维护和穆斯林朝圣节的来临，海湾地区升水将走强。
新加坡现货市场达成一笔航煤交易，无柴油交易。
兴隆从壳牌买入10万桶航煤，船期是9月25-29日，报价较新加坡9月24-30日均价持平。（完）
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(编译 高琦 审校 田建华)
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路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市