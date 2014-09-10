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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 19:04 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小升，因炼厂进行维护

路透新加坡9月10日 - 亚洲柴油裂解价差周三小升，交易商称是因印尼、台湾和马来西亚的炼厂进行维护，导致供应减少。

路透数据显示，10月柴油裂解价差上涨0.22美元，至每桶较迪拜原油升水15.55美元。

台湾台塑石化的发言人称，公司计划削减麦寮炼厂的产能，关闭第二个炼油装置进行维护。

交易商称，越南Saigon Petro买入1万吨含硫0.25%的柴油，船期是10月26-30日，每桶较新加坡报价升水1.50美元。

中东地区，Bahrain Petroleum售出最多6万吨500 ppm含硫柴油，10月9-12日装运，每桶较中东报价升水约2美元。买家是一家贸易公司。

鉴于炼厂维护和穆斯林朝圣节的来临，海湾地区升水将走强。

新加坡现货市场达成一笔航煤交易，无柴油交易。

兴隆从壳牌买入10万桶航煤，船期是9月25-29日，报价较新加坡9月24-30日均价持平。（完）

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(编译 高琦 审校 田建华)
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