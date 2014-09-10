东南亚股市：印尼股市录得两个月最大跌幅，外资逃离东南亚股市

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透曼谷9月10日 - 印尼股市周三录得两个月最大跌幅，受外资流出和大盘股下跌打压，因美国早于预期加息的前景引发东南亚股市全面抛盘。
汤森路透数据显示，印尼股市 收低1.04%，创7月11日以来最大单日跌幅。成交最活跃的股票Astra International 跌2.3%，受外资投资者抛盘打压。
据汤森路透数据，印尼股市外资流出6,911万美元。
周三亚洲股市下跌，其他市场也出现外资净流出。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.3%。
马来西亚股市 外资净流出2,957万美元，泰国股市 净流出696万美元。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 442.67 -3.10 -0.69 +13.98 388.37
新加坡 3338.63 -4.33 -0.13 +5.41 3167.43
马来西亚 1870.85 -3.27 -0.17 +0.21 1866.96
泰国 1582.13 -1.05 -0.07 +21.82 1298.71
印尼 5142.99 -54.13 -1.04 +20.33 4274.18
菲律宾 7212.78 -40.89 -0.56 +22.46 5889.83
越南 628.80 1.88 +0.30 +24.61 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 孙茉莉)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市