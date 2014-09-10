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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 19:21 BJT

东南亚股市：印尼股市录得两个月最大跌幅，外资逃离东南亚股市

路透曼谷9月10日 - 印尼股市周三录得两个月最大跌幅，受外资流出和大盘股下跌打压，因美国早于预期加息的前景引发东南亚股市全面抛盘。

汤森路透数据显示，印尼股市 收低1.04%，创7月11日以来最大单日跌幅。成交最活跃的股票Astra International 跌2.3%，受外资投资者抛盘打压。

据汤森路透数据，印尼股市外资流出6,911万美元。

周三亚洲股市下跌，其他市场也出现外资净流出。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.3%。

马来西亚股市 外资净流出2,957万美元，泰国股市 净流出696万美元。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 442.67 -3.10 -0.69 +13.98 388.37

新加坡 3338.63 -4.33 -0.13 +5.41 3167.43

马来西亚 1870.85 -3.27 -0.17 +0.21 1866.96

泰国 1582.13 -1.05 -0.07 +21.82 1298.71

印尼 5142.99 -54.13 -1.04 +20.33 4274.18

菲律宾 7212.78 -40.89 -0.56 +22.46 5889.83

越南 628.80 1.88 +0.30 +24.61 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

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