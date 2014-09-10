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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 19:28 BJT

国际油市：新加坡船用燃料油升水因供给紧张而走高

路透新加坡9月10日 - 380-cst船用燃料油升水周三上涨至接近1美元，交易商称因供给稀缺令卖方坐等升水触及更具吸引力的水准。

380-cst船用燃料油每吨较船货价格升水8.72美元。

路透数据显示，最近一次380-cst船用燃料油升水走高，还是在今年2月10日，当时每吨升水较船货价格升水8.76美元。

交易商称，船用燃料油标售价格也分布不均，卖方报出的价格在每吨584-588美元。

“从实际角度讲，以每吨6-7美元的升水价格进行交易是可行的，但卖家在等待升水继续攀升。”一位驻新加坡的交易商说。

交易员表示，预计9月和10月，将有来自西方的600万吨燃料油抵达新加坡。

新加坡每月平均售出350万吨船用燃料油。

日本石油连盟周三数据显示，截至9月6日当周，日本炼厂平均设备利用率下跌0.7%至85.2%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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