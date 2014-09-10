国际油市：新加坡船用燃料油升水因供给紧张而走高

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透新加坡9月10日 - 380-cst船用燃料油升水周三上涨至接近1美元，交易商称因供给稀缺令卖方坐等升水触及更具吸引力的水准。
380-cst船用燃料油每吨较船货价格升水8.72美元。
路透数据显示，最近一次380-cst船用燃料油升水走高，还是在今年2月10日，当时每吨升水较船货价格升水8.76美元。
交易商称，船用燃料油标售价格也分布不均，卖方报出的价格在每吨584-588美元。
“从实际角度讲，以每吨6-7美元的升水价格进行交易是可行的，但卖家在等待升水继续攀升。”一位驻新加坡的交易商说。
交易员表示，预计9月和10月，将有来自西方的600万吨燃料油抵达新加坡。
新加坡每月平均售出350万吨船用燃料油。
日本石油连盟周三数据显示，截至9月6日当周，日本炼厂平均设备利用率下跌0.7%至85.2%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市