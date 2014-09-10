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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 19:47 BJT

美国热股：力拓预计全球矿商将大幅缩减铁矿石产能，应对价格下滑态势

路透9月10日 - 力拓 预计2014年全球其他矿商将把铁矿石产能削减1.25亿吨，以应对价格跌至五年低位的现状。

力拓周三盘前上涨0.82%，周二时收在52.13美元。(完)
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