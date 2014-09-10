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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 21:12 BJT

欧洲汇市：瑞郎下滑，此前有报导称瑞士央行对负利率持开放态度

路透伦敦9月10日 - 欧元兑瑞郎 周三跳涨至三周高点1.21165，此前有报导援引瑞士央行官员Thomas Moser称，央行仍对负利率持开放态度。

”我们一直说这是有可能的，“华尔街日报援引Moser的话报导称。”我们从不回避这个...我们总是说若有必要，将会动用这个工具“

美元兑瑞郎 触及一年高点0.93925。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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