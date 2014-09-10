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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 22:17 BJT

欧洲金融：为维护瑞郎兑欧元汇价限制，可以采取负利率措施--瑞士央行

路透苏黎世9月10日 - 瑞士央行周三在一份声明中再次强调，为守住瑞郎兑欧元1.20的上限，愿意在必要时采取进一步措施，其中包括实施负利率。

瑞士央行在致路透的简短声明中称，“瑞士央行一直强调，若有必要，将会采取进一步措施来坚守瑞郎汇价上限，且瑞士央行总裁乔丹在接受采访时数度提及负利率，作为可能动用的政策工具的例子。”

周三稍早， 一则援引瑞士央行官员Thomas Moser的报道称，央行仍对负利率持开放态度。消息公布后，欧元兑瑞郎 跳升至三周高位1.21165瑞郎。

在欧洲央行选择祭出购买资产行动后，瑞郎兑欧元升至近两年高位，测试瑞士央行设定瑞郎汇价上限。瑞士央行下一次货币政策会议将在9月18日举行。

(编译 田建华/李军; 审校 母红)
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