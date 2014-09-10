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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 23:14 BJT

英国金融：央行总裁卡尼称独立后的苏格兰可能需要庞大的货币储备

路透伦敦9月10日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果苏格兰独立后，选择在不与英国其他构成国达成协议的情况下继续使用英镑作为货币，则新的苏格兰央行将需要庞大的英镑储备。

他还指出，独立后的苏格兰与英国的其他构成国之间可能会出现经济边界。

卡尼在英国议会发表讲话时表示，苏格兰的央行可能需要至少相当于其国内生产总值(GDP)25%的英镑储备。

这是根据波罗的海诸国的情况估算得出，这些国家的金融系统较为简单，经济状况与欧元区国家趋同。

卡尼称，汇价盯住美元且金融系统更加复杂的香港，其外汇储备相当于GDP的逾100%。

卡尼表示，若不发行货币，则央行不一定是可信的最后贷款人。若苏格兰独立，则其需要有英镑储备准入渠道才能成为可信的最后贷款人。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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