英国金融：央行总裁卡尼称独立后的苏格兰可能需要庞大的货币储备

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透伦敦9月10日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，如果苏格兰独立后，选择在不与英国其他构成国达成协议的情况下继续使用英镑作为货币，则新的苏格兰央行将需要庞大的英镑储备。
他还指出，独立后的苏格兰与英国的其他构成国之间可能会出现经济边界。
卡尼在英国议会发表讲话时表示，苏格兰的央行可能需要至少相当于其国内生产总值(GDP)25%的英镑储备。
这是根据波罗的海诸国的情况估算得出，这些国家的金融系统较为简单，经济状况与欧元区国家趋同。
卡尼称，汇价盯住美元且金融系统更加复杂的香港，其外汇储备相当于GDP的逾100%。
卡尼表示，若不发行货币，则央行不一定是可信的最后贷款人。若苏格兰独立，则其需要有英镑储备准入渠道才能成为可信的最后贷款人。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市