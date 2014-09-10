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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 01:07 BJT

表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为2.535%，投标倍数为2.71

路透华盛顿9月10日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.535% 中值 2.491% 低值 2.430% 价格/得标 价格 98.602787 高值得标比率 26.18% 投标倍数 2.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,022,700 总投标 56,809,745,700 竞争性投标得标 20,985,427,000 非竞争性投标得标 14,595,700 FED附加 0

发行细节 发行日 2014/09/15 到期日 2024/08/15 CUSIP码 912828D56

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿; 审校　李军)
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