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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 22:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平

路透9月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三持平。

乾散货运价指数持平在1,197点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升6点，或0.23%，至2,602点。日均获利增长110美元，报18,574美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌24点，至916点。日均获利跌186美元，至7,332美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升2点，报1,003点。灵便型船指数 上升2点，报474点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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