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债券 | 2014年 9月 11日 星期四 00:42 BJT

英国债市：30年期英债收益率触及四周高位，因苏格兰独立和提前升息前景

路透伦敦9月10日 - 英国30年期公债收益率周三触及约一个月最高水平，受苏格兰可能独立和英国或在明年初升息的臆测升温推动。

30年期英债收益率 触及8月13日来最高的3.197%，之前英国央行总裁卡尼在议会讲话时重申，跟接近升息。

在1446 GMT，30年期英债收益率回落至3.190%，日内上涨约4个基点，在各年期英债中表现最差。

英债收益率曲线本周趋陡，因民调显示苏格兰独立的支持和反对阵营旗鼓相当。苏格兰独立公投将在下周四进行。

30年期英债收益率周三上升约4个基点，因投资者降低在英债的长期敞口，而两年期英债收益率最新上升约1个基点。

10年期英债/德债 收益率差最新报约150个基点，上升约2个基点，早盘触及约两周低位146.9个基点。(完)

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