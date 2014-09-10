英国债市：30年期英债收益率触及四周高位，因苏格兰独立和提前升息前景

中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透伦敦9月10日 - 英国30年期公债收益率周三触及约一个月最高水平，受苏格兰可能独立和英国或在明年初升息的臆测升温推动。
30年期英债收益率 触及8月13日来最高的3.197%，之前英国央行总裁卡尼在议会讲话时重申，跟接近升息。
在1446 GMT，30年期英债收益率回落至3.190%，日内上涨约4个基点，在各年期英债中表现最差。
英债收益率曲线本周趋陡，因民调显示苏格兰独立的支持和反对阵营旗鼓相当。苏格兰独立公投将在下周四进行。
30年期英债收益率周三上升约4个基点，因投资者降低在英债的长期敞口，而两年期英债收益率最新上升约1个基点。
10年期英债/德债 收益率差最新报约150个基点，上升约2个基点，早盘触及约两周低位146.9个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%