欧洲股市：收平，西班牙桑坦德银行董事长病逝股价下跌

* FTSEurofirst 300指数收平，德国、法国、西班牙和意大利股市微跌

* 苏格兰独立公投令投资者不安

* 西班牙桑坦德银行股价下跌，该行董事长Botin因心脏病逝世

路透巴黎9月10日 - 欧洲股市周三收平，因投资者担心苏格兰独立公投，且市场愈发预期美联储在下周政策会议上将采取更强硬的立场。

投资者愈发担心民调将反映支持苏格兰独立的阵营不断壮大，下周苏格兰将进行独立公投。美国公债收益率不断上升也令投资人忧虑，预期美联储在下周政策会议上将采取更强硬的立场。

FTSEurofirst 300指数 微升0.02%，收报1,385.77点。上周欧洲央行宣布减息和推出其他举措以支持区内经济，带动该指数上升，但这升幅已全数回吐。

在欧洲股市中，德国DAX指数 下跌0.11%，法国CAC 40指数 和意大利MIB指数 也下跌0.04%，西班牙IBEX指数 下滑0.1%，受西班牙桑坦德银行 股价下跌拖累。

西班牙桑坦德银行下滑0.7%，因该行董事长Emilio Botin周二晚因心脏病逝世。Botin将桑坦德银行从一家小型西班牙银行摇身变成欧元区最大规模的银行。

在欧洲股市收市前，西班牙桑坦德银行董事会在声明中表示，已委任Botin的女儿Ana Botin接任其父亲出任该行董事长。