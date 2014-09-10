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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 02:57 BJT

纽约期市：ICE原糖期货跌至2010年6月低位，阿拉比卡咖啡期货重挫

路透纽约/伦敦9月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量挫至逾四年低点，受累于巴西糖近期供应充足，该国蔗糖收割速度正处于顶峰，加之全球库存充裕。

ICE阿拉比卡咖啡期货创5月来最大单日跌幅，因技术性疲弱。可可期货从逾三年高位继续下滑。

ICE-10月原糖期货 稍早触及2010年6月来最低的14.43美分，该合约收跌0.36美分，或2.4%，收报14.52美分。

在价格跌穿1月低点支撑位后成交量增加，路透初步数据显示，超过20.6万口易手，是250日均值的两倍多。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 跌9美元，或2.2%，收报每吨396.60美元，盘中触及394.90美元的合约低点。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 重挫11.35美分，或5.9%，收报每磅1.8125美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,018美元。

ICE-12月可可期货 下滑16美元，或0.5%，收报每吨3,063美元。Liffe-12月可可期货 跌7英镑，或0.4%，报每吨1,988英镑。(完)

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