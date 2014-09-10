纽约期市：ICE原糖期货跌至2010年6月低位，阿拉比卡咖啡期货重挫

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透纽约/伦敦9月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三放量挫至逾四年低点，受累于巴西糖近期供应充足，该国蔗糖收割速度正处于顶峰，加之全球库存充裕。
ICE阿拉比卡咖啡期货创5月来最大单日跌幅，因技术性疲弱。可可期货从逾三年高位继续下滑。
ICE-10月原糖期货 稍早触及2010年6月来最低的14.43美分，该合约收跌0.36美分，或2.4%，收报14.52美分。
在价格跌穿1月低点支撑位后成交量增加，路透初步数据显示，超过20.6万口易手，是250日均值的两倍多。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 跌9美元，或2.2%，收报每吨396.60美元，盘中触及394.90美元的合约低点。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 重挫11.35美分，或5.9%，收报每磅1.8125美元。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌50美元，或2.4%，报每吨2,018美元。
ICE-12月可可期货 下滑16美元，或0.5%，收报每吨3,063美元。Liffe-12月可可期货 跌7英镑，或0.4%，报每吨1,988英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市