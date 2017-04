美国股市：在连跌两日后收涨，因苹果反弹

路透纽约9月10日 - 苹果 周三反弹扶助美股收涨,令美股结束之前两日连跌的頽势。

苹果劲升3.1%,至101美元,是Nasdaq市场交投最活跃的个股,之前多家券商上调苹果的目标价。

苹果周二小幅收低。投资者在苹果周二发布iPhone 6和新产品Apple Watch后获利了结。

苹果推出“Apple Pay”移动支付服务的消息,带动多家提供无线和非现金支付服务的个股周三上涨。

On Track Innovations Ltd 急升6.9%,报3.55美元。Net Element Inc 暴涨超过一倍,飙升119%,报3.80美元。但eBay Inc 急挫3.1%,报51.10美元,因分析师认为,苹果的移动支付服务对eBay的网上支付服务PayPal将构成威胁。

标普500指数在连续两日下跌后,周三上扬。

“股市似乎出现了一股上涨浪潮,人人都在关注苹果。当苹果上升,股市也上涨,”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

能源股跌幅居前,是本周第二个交易日表现如此不济,因油价继续下跌。美国原油期货周三跌至16个月低位,布兰特原油期货触及17个月低位。

标普能源指数 收跌0.3%,该指数在本月迄今已录得3.9%的跌幅。

担忧美联储可能较一些投资者的预期提早升息,在近期的部分交易日拖累美国股市走低。利率上升将令个人和企业的借贷成本攀升。

道琼工业指数 收高54.84点,或0.32%,至17,068.71点;标准普尔500指数 收升7.25点,或0.36%,至1,995.69点;Nasdaq指数 上升34.24点,或0.75%,至4,586.52点。

在纽约证交所交易的个股中,百分比升幅最大的是Daqo New Energy ,该股暴涨14.43%,最大百分比跌幅最大的是Pulse Electronics ,崩跌21.94%。

纽约证交所交投最活跃的个股中,在美国上市的巴西Petrobras 大跌2.52%,报17.38美元;Rite Aid 上涨2.54%,报6.46美元。

在Nasdaq市场交投最活跃的个股中,除苹果外,还有GT Advanced Technologies 和21Vianet Group ,分别急跌8.0%和14.5%,报20.13美元和12.78美元。

GT Advanced Technologies连续第二日大跌。苹果称,其iPhone 6 未采用GT的蓝宝石玻璃屏幕。

纽约证交所,上涨股与下跌股数量分别为1,612股和1,414股,比率为1.14:1;Nasdaq市场的上涨股与下跌股数量分别为1,646和1,049股,比率为1.57:1。

标普500指数成份股中,有14只触及52周新高,五只触及新低;Nasdaq综合指数中,有52只成份股触及新高,60只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所共计有约55亿股成交,和过去五日成交均值一致。(完)