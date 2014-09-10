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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 07:17 BJT

金砖国家：9月10日股汇市收盘纵览

路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收跌1.13%，报1,075.22点。

中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整

香港股市：恒指收跌1.9%，创逾七个月来最大单日跌幅

中国汇市：人民币收盘升破6.13续创半年新高，中间价连两天大涨引领

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拉美股市：巴西股市下跌，因有迹象显示被投资人诟病过度干预经济的巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月总统大选前重获选民支持。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.81%，报58,198.66点。

拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因迹象显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫重获支持

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南非股市：收盘下跌。指标Top-40绩优股指数 跌1.0%至45,879.83点。综合指数 下滑0.86%，报51,236.48点。

南非汇市：兰特兑美元跌穿11兰特，因新兴市场资产普遍遭抛售

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印度股市：连续第二个交易日下跌，从周初触及的纪录高位回撤，因对美联储早于预期升息的担忧打击蓝筹股。指标BSE指数 收跌0.76%，报27,057.41点，从周一触及的历史高点27,354.99点进一步回落。NSE指数 收盘下滑0.72%，报8,094.10点，远离周一触及的纪录高位8,180.20点。

印度汇市：印度卢比连续第二个交易日下滑，创逾一个月最大连续跌幅，因对美联储早于预期升息的持续担忧令新兴市场资产承压。印度卢比兑美元 收报60.94/95，盘中触及8月14日以来的最低点61.04，周二收盘价为60.60/61。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.61%，报1,239.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.93%，报671.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.48%，报37.2900卢布；卢布兑欧元 下滑0.18%，至48.1355卢布。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 白云)
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