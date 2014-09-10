金砖国家：9月10日股汇市收盘纵览

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
路透9月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月10日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收跌1.13%，报1,075.22点。
中国股市：沪综指收跌，政策预期减弱大盘持续技术性调整
香港股市：恒指收跌1.9%，创逾七个月来最大单日跌幅
中国汇市：人民币收盘升破6.13续创半年新高，中间价连两天大涨引领
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拉美股市：巴西股市下跌，因有迹象显示被投资人诟病过度干预经济的巴西总统迪尔玛·罗塞夫在10月总统大选前重获选民支持。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.81%，报58,198.66点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下滑，因迹象显示巴西总统迪尔玛·罗塞夫重获支持
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南非股市：收盘下跌。指标Top-40绩优股指数 跌1.0%至45,879.83点。综合指数 下滑0.86%，报51,236.48点。
南非汇市：兰特兑美元跌穿11兰特，因新兴市场资产普遍遭抛售
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印度股市：连续第二个交易日下跌，从周初触及的纪录高位回撤，因对美联储早于预期升息的担忧打击蓝筹股。指标BSE指数 收跌0.76%，报27,057.41点，从周一触及的历史高点27,354.99点进一步回落。NSE指数 收盘下滑0.72%，报8,094.10点，远离周一触及的纪录高位8,180.20点。
印度汇市：印度卢比连续第二个交易日下滑，创逾一个月最大连续跌幅，因对美联储早于预期升息的持续担忧令新兴市场资产承压。印度卢比兑美元 收报60.94/95，盘中触及8月14日以来的最低点61.04，周二收盘价为60.60/61。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.61%，报1,239.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.93%，报671.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.48%，报37.2900卢布；卢布兑欧元 下滑0.18%，至48.1355卢布。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 白云)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较