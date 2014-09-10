版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月10日

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.01 +0.40 +0.88 2049699

搜狐 54.57 -0.43 -0.78 207877

网易 87.91 -0.25 -0.28 236442

百度 220.68 -0.55 -0.25 2426220

台湾

台湾积体电路 21.03 -0.02 -0.10 1563102

联电 2.13 -0.06 -2.74 228053

日月光 6.24 +0.08 +1.30 131558

硅品精密 7.23 -0.01 -0.14 707647

和信超媒体 1.02 +0.05 +5.15 175522

友达 4.86 +0.04 +0.83 82420

中华电信 30.64 -0.13 -0.42 24045

台湾国际航电 53.77 +2.06 +3.98 4916879

香港

中国移动 63.88 -0.93 -1.43 319188

中国联通 17.36 -0.33 -1.87 122742

中国电信 64.72 -1.54 -2.32 17997

中芯国际 4.68 -0.04 -0.85 23884

电讯盈科 6.42 +0.09 +1.42 266

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(整理 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐