韩国数据：7月L货供额较上年同期增长8.3%，为近两年最高增幅

路透首尔9月11日 - 韩国央行周四公布，7月L货供额较上年同期增加8.3%，6月为增加7.4%。

以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

8月 7月 6月

L货供额(较上年同期，%) -- +8.3 +7.4

M2货供额(较上年同期，%) -- +6.5 +6.1

银行对家庭贷款(万亿韩元) +5.0 +3.1 +3.6

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。7月L货供额增长率为2012年9月增长9.1%以来的最高增幅。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。