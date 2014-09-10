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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 06:33 BJT

****日韩经济指标预测--9月11日-9月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    9月8日当周    
        
    9月11日(四)
    0300 韩国L货供额                                   7月          --       +7.4%
    2300 韩国失业率                                    8月          --        3.4%
    
    9月12日(五)
     --  韩国央行利率决定                              9月       2.25%       2.25%
    0430 日本工业生产                             7月修正值         --       +0.2%
             产能利用率指数                            7月          --       -3.3%    
      
    9月15日当周
    
    9月14日(日)
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      8月          --       -9.4%
             进口价格(较上年同期)                                   --       -8.5%
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    9月16日(二)
    暂无重要经济指标公布
    
    9月17日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           9月           --         正20
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         8月           --       逆差9,640    
                 出口(较上年同期)                                   --        +3.9% 
                 进口(较上年同期)                                   --        +2.3%
   
    9月18日(四)
    2100 韩国生产者价格指数(PPI)(较上年同期)          8月           --        +0.2%
                                    (较上月)                        --        +0.1%(完)
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