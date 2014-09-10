修正-东欧情势：欧盟推迟对俄罗斯实施新制裁，并将在周四开会讨论

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
(为使公司名称前后一致，将内文最后一段“联合飞机公司(UAC)”，改为“联合航空制造公司(UAC)”)
* 制裁名单上有俄罗斯联合航空制造公司(UAC)
* 意大利、芬兰不愿实施新制裁
路透布鲁塞尔/柏林9月10日 - 欧盟外交官表示，欧盟成员国的特使周三未能决定是否因俄罗斯武装干涉乌克兰内战而对其采取新制裁行动，将于周四开会进行讨论。
外交官称，德国力主实施制裁，而其它几个欧盟成员国要求暂不实行，因乌克兰停火仍在继续。
“部分国家要求再给一点时间，”新当选为欧盟外交政策高级代表的意大利外交部长莫盖里尼在布鲁塞尔对记者这样说道，不过她拒绝透露是哪些国家。“在这件事上，团结绝对是关键而且必不可少的，”她说。
欧盟外交官表示，意大利、奥地利和芬兰这些与俄罗斯关系密切的国家不愿实施新制裁。
德国总理梅克尔呼吁推进制裁的实施，并称如果乌克兰和平进程取得进展，那么还是能够在稍晚的时间推迟制裁的。
“我们倾向于现在宣布这些制裁措施，”梅克尔在德国议会表示。
然而欧盟外交官员指出，整体看法仍是在周五发表的欧盟官方公报中宣布实施制裁。
根据路透获得的草稿，欧盟日期标为9月6日的制裁名单显示，坦克生产商Uralvagonzavod、宇航企业Oboronprom以及政府控制的联合航空制造公司(UAC)等俄罗斯企业都将是新制裁措施的打击对象。(完)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较