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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 07:38 BJT

《全球汇市》美元维持涨势，新西兰元受央行口头干预影响下跌

投资人本周抛售澳元，澳元兑美元 因而下跌近0.03美元。目前持稳在0.9150美元，稍早一度触及近六个月低位0.9113。

澳洲将在0130GMT时公布就业数据，如果有意外的好消息，或许会助澳元一臂之力。然澳元多头紧张不安，因之前报告显示，7月失业率跳涨至12年高位6.4%。

“我们认为澳元仍脆弱，因金属价格下跌，我们仍维持建议作空澳元/美元和澳元/加元；此外澳元/新西兰元仍有下跌风险，”法国巴黎银行在研究报告中写道。

中国将在0130GMT时公布通胀数据，亦将受到密切关注。

在数据公布前，市场亦将关注美国总统奥巴马的演说。他将提出击败伊斯兰国(Islamic State, IS) 的战略。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2921 1.2916 +0.04 -5.99 1.3745

美元/日圆 106.82 106.82 +0.00 +1.44 105.30

欧元/日圆 138.02 137.97 +0.04 -4.64 144.73

美元/瑞郎 0.9365 0.9366 -0.01 +4.89 0.8928

英镑/美元 1.6200 1.6211 -0.07 -2.15 1.6556

美元/加元 1.0948 1.0932 +0.15 +3.09 1.0620

澳元/美元 0.9157 0.9154 +0.03 +2.74 0.8913

新西兰元/美元 0.8195 0.8220 -0.30 -0.13 0.8206

澳元/日圆 97.820 97.780 +0.04 +4.23 93.850

新西兰元/日圆 87.540 87.810 -0.31 +1.31 86.410

英镑/日圆 173.05 173.17 -0.07 -0.73 174.33

澳元/新西兰元 1.1171 1.1129 +0.38 +2.98 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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