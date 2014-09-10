《全球汇市》美元维持涨势，新西兰元受央行口头干预影响下跌

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
投资人本周抛售澳元，澳元兑美元 因而下跌近0.03美元。目前持稳在0.9150美元，稍早一度触及近六个月低位0.9113。
澳洲将在0130GMT时公布就业数据，如果有意外的好消息，或许会助澳元一臂之力。然澳元多头紧张不安，因之前报告显示，7月失业率跳涨至12年高位6.4%。
“我们认为澳元仍脆弱，因金属价格下跌，我们仍维持建议作空澳元/美元和澳元/加元；此外澳元/新西兰元仍有下跌风险，”法国巴黎银行在研究报告中写道。
中国将在0130GMT时公布通胀数据，亦将受到密切关注。
在数据公布前，市场亦将关注美国总统奥巴马的演说。他将提出击败伊斯兰国(Islamic State, IS) 的战略。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2921 1.2916 +0.04 -5.99 1.3745
美元/日圆 106.82 106.82 +0.00 +1.44 105.30
欧元/日圆 138.02 137.97 +0.04 -4.64 144.73
美元/瑞郎 0.9365 0.9366 -0.01 +4.89 0.8928
英镑/美元 1.6200 1.6211 -0.07 -2.15 1.6556
美元/加元 1.0948 1.0932 +0.15 +3.09 1.0620
澳元/美元 0.9157 0.9154 +0.03 +2.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8195 0.8220 -0.30 -0.13 0.8206
澳元/日圆 97.820 97.780 +0.04 +4.23 93.850
新西兰元/日圆 87.540 87.810 -0.31 +1.31 86.410
英镑/日圆 173.05 173.17 -0.07 -0.73 174.33
澳元/新西兰元 1.1171 1.1129 +0.38 +2.98 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/许娜/王兴亚/戴素萍 审校 白云/徐文焰/于春红)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较