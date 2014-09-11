东欧情势：美国和欧盟拟禁止欧美企业与俄罗斯合作开采非传统油田

若实施新制裁，将有碍俄罗斯的前景，因目标将瞄准五或十年后产油的油田。但如果俄罗斯遵守停火协议，将可避免制裁的实施；且还要取决于欧盟的行动等几项因素。

彭博率先报导了前述拟议的制裁。

欧盟外交官表示，欧盟成员国的特使周三未能决定是否因俄罗斯武装干涉乌克兰内战而对其采取新制裁行动，将于周四开会进行讨论。

一旦欧盟对共享能源技术和服务实施新禁令，美国也将采取类似措施，包括禁止美国专业探勘设备和专门技术的出口--目前俄罗斯在这个领域还没有能力自行从事。

美国一位特使上周在布鲁塞尔告诉路透，美方正考虑限制高科技出口至俄罗斯的北极地带能源业。

对开发俄罗斯石油边远地区资源相关的服务和技术实施新制裁将暗示，美国和欧盟“要认真行动了，且直接瞄准俄罗斯未来可能的能源生产增长源头。”前美国总统布什(布希)的白宫能源顾问Robert McNally称。

他审慎表示，唯有欧盟和美国紧密合作，新计划才可能成功。“双方必须确保其他国家不会介入，提供他们将抽走的服务和技术才行。”McNally说。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍)