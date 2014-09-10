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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 07:40 BJT

日本政经：首相安倍晋三及央行总裁黑田东彦周四中午举行会议--媒体

路透东京9月11日 - 日本富士新闻网援引未具名消息人士报导，日本首相安倍晋三及央行总裁黑田东彦将在周四举行会议，交换对经济状况的看法。

富士新闻网称，这是他们在约五个月来首次会面。周一日本公布的数据显示，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为萎缩7.1%，比初值糟糕。

他们周四的会议定于中午举行。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)
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