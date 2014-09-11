《焦点》日本央行将短期利率推至零以下，加大宽松政策力度

在实施QQE的初期，日本央行从市场买入公债相对容易，因为三大“巨型银行”的资产组合中含有大量日本公债。几年来信贷需求疲弱，这些银行只能将储户存款用于购买公债。

“在账目结算过后，国库券收益率可能回到零水准之上，”他说。“不过，日本央行还在继续增持贴现国库券...因此收益率仍将承压。”

看样子会有更多银行要求以高于面值的价格卖出债券，如果这样，日本央行的市场操作就会变得更加困难。这暴露了刺激计划的局限性，它已经让日本公债市场的流动性枯竭。(完)