《焦点》日本央行将短期利率推至零以下，加大宽松政策力度

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
在实施QQE的初期，日本央行从市场买入公债相对容易，因为三大“巨型银行”的资产组合中含有大量日本公债。几年来信贷需求疲弱，这些银行只能将储户存款用于购买公债。
但随着大银行的公债仓位明显减少，央行想要劝说银行卖出债券，已经变得越来越困难。
公债收益率在这个时候跌破零水准，部分原因可能在于季节性因素。
“日本银行业希望在9月份的半年度账目结算之前，多持有一些公债作为安全资产，”东短研究首席经济分析师加藤出说。
“在账目结算过后，国库券收益率可能回到零水准之上，”他说。“不过，日本央行还在继续增持贴现国库券...因此收益率仍将承压。”
央行官员相对乐观，认为央行仍可以大量买入债券，因其出价极具吸引力，让银行业难以拒绝。
无论如何，开弓没有回头箭。
看样子会有更多银行要求以高于面值的价格卖出债券，如果这样，日本央行的市场操作就会变得更加困难。这暴露了刺激计划的局限性，它已经让日本公债市场的流动性枯竭。(完)
(编译 许娜/于春红/李婷仪/郑茵; 审校 白云/李春喜)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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