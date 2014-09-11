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货币新闻 | 2014年 9月 11日 星期四 08:29 BJT

《焦点》日本央行将短期利率推至零以下，加大宽松政策力度

在实施QQE的初期，日本央行从市场买入公债相对容易，因为三大“巨型银行”的资产组合中含有大量日本公债。几年来信贷需求疲弱，这些银行只能将储户存款用于购买公债。

但随着大银行的公债仓位明显减少，央行想要劝说银行卖出债券，已经变得越来越困难。

公债收益率在这个时候跌破零水准，部分原因可能在于季节性因素。

“日本银行业希望在9月份的半年度账目结算之前，多持有一些公债作为安全资产，”东短研究首席经济分析师加藤出说。

“在账目结算过后，国库券收益率可能回到零水准之上，”他说。“不过，日本央行还在继续增持贴现国库券...因此收益率仍将承压。”

央行官员相对乐观，认为央行仍可以大量买入债券，因其出价极具吸引力，让银行业难以拒绝。

无论如何，开弓没有回头箭。

看样子会有更多银行要求以高于面值的价格卖出债券，如果这样，日本央行的市场操作就会变得更加困难。这暴露了刺激计划的局限性，它已经让日本公债市场的流动性枯竭。(完)

(编译 许娜/于春红/李婷仪/郑茵; 审校 白云/李春喜)
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