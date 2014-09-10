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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 07:56 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆震荡走高，受英央行总裁言论及最新民调结果推动

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* 9月18日苏格兰公投日益临近，英镑/日圆走势依然十分波动

* 英国央行总裁卡尼称，若苏格兰公投决定脱离英国，不可能有货币同盟这回事

* Survations/Daily Record调查显示，多数苏格兰人会投票反对独立

* 英镑/日圆升穿172.42-69区间的一目均衡云区，以及下方172.40的100日移动均线

* 周线图显示，英镑/日圆升逾分别位于171.54和171.92的一目均衡基准线和转换线

* 月线图仍呈多头格局，拒绝下探169.58转换线

(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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