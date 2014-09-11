中国环保：河北将投720多亿元修复生态环境，南水北调配套工程占三成

路透北京9月11日 - 中国钢铁大省--河北省今年将重点抓好15项生态修复工程，预计总投资720多亿元人民币，其中南水北调中线配套工程投资额最大，总投资250亿元。 中国环保部网站消息指出，河北省日前公布《2014年生态修复重点工作安排》，15项工程中还包括总投资191.1亿元的绿色河北攻坚工程；再次为总投资74.5亿元的地下水超采综合治理试点工程，其中中央补助63亿元。 另据中国证券报周四报导，河北还出台《关于加快山水林田湖生态修复的实施意见》，计划通过推进地下水超采综合治理、河流水网建设和污染治理、保护和恢复重要湖泊湿地、山体修复、绿色河北攻坚行动以及建设高效清洁农田六类工程，使其生态环境在未来三年全面恢复。 意见提出，今年河北将编制完成现代水网规划，到2017年建成较为完善的城镇供水网络，全省主要干支流、主要入海河流基本消除劣Ⅴ类水体。北戴河及相邻地区近岸海域年内实现入海河口水质达到环境功能区标准，Ⅰ、Ⅱ类海水海域面积达到95%以上。