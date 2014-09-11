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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:05 BJT

表格：外资上周转为买超日本股票，日本投资者继续买超海外债券

路透东京9月11日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至9月6日当周，外资转为买超日本股票。

外资9月6日止当周在日本股市买超1,879亿日圆，前一周为卖超1,107亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券7,636亿日圆，前一周为买超5,114亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月31日-9月6日 +187.9 +249.4 -393.8

8月24日-8月30日 -110.7 +1,108.6 -237.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月31日-9月6日 +110.0 +763.6 +186.5

8月24日-8月30日 -4.7 +511.4r -20.3r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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