表格：外资上周转为买超日本股票，日本投资者继续买超海外债券

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透东京9月11日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至9月6日当周，外资转为买超日本股票。
外资9月6日止当周在日本股市买超1,879亿日圆，前一周为卖超1,107亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券7,636亿日圆，前一周为买超5,114亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
8月31日-9月6日 +187.9 +249.4 -393.8
8月24日-8月30日 -110.7 +1,108.6 -237.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
8月31日-9月6日 +110.0 +763.6 +186.5
8月24日-8月30日 -4.7 +511.4r -20.3r
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT