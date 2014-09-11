《中国报摘》--中国证券报9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在达沃斯论坛表示，将继续创新宏观调控思路和方式，推动重点领域改革。
* 其他:
--证券业协会发布试行规则，规范机构间私募产品报价与服务系统参与人的注册和管理内容包括私募产品报价与服务系统全天候接受报价等。
--截至9月10日收盘后，沪、深两市共有958家上市公司发布三季度业绩预告，其中612家企业业绩预喜(包括续盈企业)，占已预告企业的64%。
--中国南车 与中国北车 近来分获大订单。其中北车签订合同合计金额约为64.89亿元人民币，约占期2013年度营业收入的6.67%；南车则在国外市场获得大单。
--河北省日前公布《2014年生态修复重点工作安排》，今年河北省将重点抓好15项生态修复工程，预计总投资720多亿元。
--9月10日，河北钢铁集团与南非工业发展公司、中非发展基金三家公司在北京签署《南非钢铁项目合作谅解备忘录》，河北钢铁集团在南非投资建设的500万吨钢铁项目正式启动。该项目是目前我国在海外投资建设的最大规模全流程钢铁项目。
--中国证券报记者从国家能源局获悉，广东省电力直接交易深度试点工作近日启动。经广东省人民政府同意，国家能源局南方监管局与广东省有关部门联合印发了《广东电力大用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT