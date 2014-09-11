《新兴市场重要经济事件预告》--9月11日-9月18日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月11日(四)
耶路撒冷--以色列财长Yair Lapid向政府提交2015年预算草案。
津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa料将发布半年度预算声明(1230)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定。
巴西利亚--巴西央行公布9月议息会议的会议记录(1130)。
9月12日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决议。
拉脱维亚里加--2014年里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括拉脱维亚总理Laimdota Straujuma、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
伦敦--中国副总理马凯和英国财政大臣欧思邦参加第六次中英经济财金对话。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
9月15日(一)
巴黎--中国副总理马凯与法国财长萨潘(Michel Sapin)共同主持第二次中法高级别经济财金对话(至9月16日)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布对主要经济体的最新短期预估并提出建议。(0900)
9月16日(二)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会，就经济政策发表讲话(0300)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，料不会公布利率声明。
9月17日(三)
曼谷--泰国央行举行货币政策会议。
阿克拉--加纳央行货币政策委员会公布政策利率决定(1100)。
9月18日(四)
澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20日)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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