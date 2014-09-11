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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月11日-9月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家   规模      发行细节
 9/11         美国             发售30年期公债
 9/11         日本             标售三个月期贴现国库券
 9/11         日本             标售五年期公债
 9/11         意大             标售中长期公债
              利               
 9/15  1350   法国             标售国库券(BTF)
 9/16         西班             标售三个月和九个月期国库券
              牙               
 9/17         德国   40亿欧元  标售两年期联邦债券
 9/17         日本             标售12个月期贴现国库券
 9/17         日本             标售20年期政府公债
 9/18         日本             标售三个月期贴现国库券
 9/18         法国             标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                               债券
 9/18         西班             标售债券
              牙               
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 白云)
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