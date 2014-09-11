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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆有可能进一步回落

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* 澳元/日圆在接近98日圆上方61.8%费波纳奇回档位的通道阻力位遇到卖盘

* 本次回撤应重新测试数月来整理区间高点96-96.5

* 若今日收在96日圆下方，则暗示形成巨大头部

* 后市若要看多，则需收盘远高于通道区间，为进一步走高扫清道路

* 未来几个月上涨可能性偏大--不过走势可能先抑后扬

* 相关技术图表请点选： link.reuters.com/qek82w

(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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