《汇市简讯》澳元/日圆有可能进一步回落

亚洲橡胶：4月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT