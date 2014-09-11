《香港报摘》--信报9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
* 头版头条：
--香港列于iPhone 6首批发售地区名单，在中港两地用家的庞大需求下，不排除售价8,000港元的型号可炒高至1.5万港元或以上。
* 其他：
--汇丰控股 发行的或然可换股债券（Contingent Convertible Bond）销情理想，发行金额可能由原计划50亿美元增至约57亿美元。
--恒基地产 主席李兆基自8月27日以来七度增持公司股份，涉资约8.8亿港元，持股比例升至67.44%。
--政府首宗伊斯兰债券开售反应理想，周三亚洲早段已获得逾40亿美元的认购申请，即超购最少3倍，指示性息率由美国同期国库券加30个基，收窄至加25个基点。
--市场消息透露，中国最大汽车销售服务商广汇汽车将于本月进行路演，香港IPO集资80-100亿港元，上市保荐人为高盛及中金。
--日本全日空 全资经营的廉航香草航空开办往返香港至日本的航线将于11月2日启航，提供每周三班服务，届时共有三家廉航经营香港至日本航线，或对国泰航空 构成更大压力。（完）
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT