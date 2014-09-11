《香港报摘》--信报9月11日

* 头版头条：

--香港列于iPhone 6首批发售地区名单，在中港两地用家的庞大需求下，不排除售价8,000港元的型号可炒高至1.5万港元或以上。

* 其他：

--汇丰控股 发行的或然可换股债券（Contingent Convertible Bond）销情理想，发行金额可能由原计划50亿美元增至约57亿美元。

--恒基地产 主席李兆基自8月27日以来七度增持公司股份，涉资约8.8亿港元，持股比例升至67.44%。

--政府首宗伊斯兰债券开售反应理想，周三亚洲早段已获得逾40亿美元的认购申请，即超购最少3倍，指示性息率由美国同期国库券加30个基，收窄至加25个基点。

--市场消息透露，中国最大汽车销售服务商广汇汽车将于本月进行路演，香港IPO集资80-100亿港元，上市保荐人为高盛及中金。

--日本全日空 全资经营的廉航香草航空开办往返香港至日本的航线将于11月2日启航，提供每周三班服务，届时共有三家廉航经营香港至日本航线，或对国泰航空 构成更大压力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘