《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月11日

*工商时报：

--大陆权威消息透露，鸿海 即将拿下中国大陆工信部颁给的虚拟营运商牌照（即移动转售业务牌照，MVNO），如愿切入大陆电信市场。未来鸿海透过旗下转投资的富士康，不仅可操作门号业务销售与数据流量等增值业务，更能完备其〞八屏一网一云〞的企业战略布局。

--两岸货贸协议谈判昨日在宜兰举行，由国贸局长杨珍妮与大陆商务部台港澳司司长陈星亲上谈判桌对决。在沉寂近11个月后，货贸协议重新有进度，杨珍妮表示，〞谈得很好〞。双方确认，两岸降税将采〞五篮子〞模式，但是篮子内有何货品，仍在协商中。

--两岸货贸谈判登场，民进党主席蔡英文昨天表示，马政府不愿面对社会监督，让人民对政府失去信心，形成恶性循环。反黑箱服贸民主阵线则认为，在两岸协议监督法制化未完成前，进行货贸谈判势必重蹈服贸覆辙，要求停止货贸谈判。

--投资人直接参与沪港通〞有谱〞。金管会主委曾铭宗10日在回应元大宝来证董事长贺鸣珩建议券商也要比照银行，开放协助客户开立海外交易帐户时表示，若能增加券商海外子公司、分公司业务，强化与境内连结，他也倾向三业均衡发展，考虑朝开放方向研议。

*经济日报：

--总统府及行政院院拍板确立明年力推房产合一实价课税制，最快2016年实施。届时，不动产特种货物及劳务税（奢侈税）将会同步停征。房地资本利得确定将分开计税，税率最高可能达45%，但仅有一户自用住宅者享有免税优惠。为减少频繁买卖，持有期长达十至20年以上的房产，也将可打折课税，藉此消除重税冲击。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。