《全球重要经济事件一览表》--9月11日--9月18日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月11日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方指标利率。
9月12日(五)
巴尔的摩--美国财政部副部长拉斯金出席一项名为“帮助屋主更负担得起购屋”的活动。(1700)
里加--2014年度里加会议(至9月13日)。发言嘉宾包括：拉脱维亚总理斯特劳尤马(Laimdota Straujuma)、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、挪威国防大臣索雷德(Eriksen Soreide)和波兰国防部长谢莫尼亚克(Tomasz Siemoniak)等。
伦敦--中国国务院副总理马凯和英国财政大臣欧思邦出席第六次中英经济财金对话。
9月13日(六)
米兰--欧盟成员国财长和央行官员在米兰召开会议。
9月15日(一)
巴黎--中国国务院副总理马凯与法国财长萨潘，在法国主持第二届中法高级别经济财金对话。(至9月16日)
9月16日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会议(至9月17日)。
日本大阪--日本央行总裁黑田东彦在记者会上讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在彭博经济峰会上发表讲话。(0000)
悉尼--澳洲央行将发布2014年9月货币政策会议的会议记录。(0130)
加拿大德拉蒙德维尔--加拿大央行总裁波洛兹在德拉蒙德维尔经济发展社团会议上发表讲话。(1630)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0800)。
9月17日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行将公布9月货币政策会议记录。(0730)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布计划。(至9月18日)
9月18日(四)
澳洲凯恩斯--20国集团(G20)财长及央行代表举行会议(至9月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话。(0635)
伯恩--瑞士央行货币政策评估。(0730)
奥斯陆--挪威央行议息会议。(0800)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT