中国公开市场：今日进行100亿元14天正回购，本周净回笼50亿元

路透上海9月11日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净回笼50亿元，结束此前连续四周净投放。

中国8月贸易顺差再创历史新高，加上欧洲和日本宽松政策的资本外溢效应，国内流动性前景乐观，但宏观经济暂不支持央行将流动性明显收紧，稳增长政策还待进一步发力，央行周二公开市场正回购维持小量平稳操作力度，利率亦不变。

据路透计算，本周公开市场到期200亿元，全部为正回购，周二和周四各100亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。