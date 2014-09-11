中国公开市场：今日进行100亿元14天正回购，本周净回笼50亿元

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海9月11日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净回笼50亿元，结束此前连续四周净投放。
中国8月贸易顺差再创历史新高，加上欧洲和日本宽松政策的资本外溢效应，国内流动性前景乐观，但宏观经济暂不支持央行将流动性明显收紧，稳增长政策还待进一步发力，央行周二公开市场正回购维持小量平稳操作力度，利率亦不变。
据路透计算，本周公开市场到期200亿元，全部为正回购，周二和周四各100亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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