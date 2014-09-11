中国货币市场：七天回购开盘报3.16%，上日加权利率3.2251%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透上海9月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.16%，上日该期限加权平均利率为3.2251%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.1600% 4.0000% 3.2251%
周三银行间市场质押式回购总成交金额10,610.12亿元，较上日创新高的11,547.88亿元有所回落。其中，隔夜品种为7,392.46亿元，上日为7,789.67亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。