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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:43 BJT

《台湾重要政经日程》--9月11日

===================今日重要政经消息=============================

9/11(四)

--10:45 行政院会后记者会。

--14:00 永庆房第三季房产趋势记者会。

--16:00 8月赋税收入初步统计概况。

--16:30 金管会例会。

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9/12(五)

--12:00 央行标售两年期存单，金额预计为200亿台币。

9/22(一)

-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。

--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。

9/25(四)

-- 央行召开第三季全体理监事会议。

--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。

10/6(一)

--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。

10/7(二)

--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。

--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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