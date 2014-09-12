《中国债券市场每日交易备忘》--9月12日

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标 进出口银行至多60亿元一年期(剩余期限逾七个月)固息增发债14:00-15:00招标 进出口银行至多60亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标 中国长江三峡集团30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 中国航空技术国际控股公司10亿元九个月期超短融(主体评级AAA)，中信银行和进出口银行主承 中国五矿股份公司30亿元九个月期超短融(主体评级AAA)，建行和农行主承 中国商用飞机公司10亿元六个月期超短融(主体评级AAA)，建行和光大银行主承 华能澜沧江水电公司20亿元九个月期超短融(主体评级AAA)，国开行和建行主承 温州机场集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，光大银行和建行主承 安信证券12亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 湘财证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，国泰君安证券和建行主承 陕西延长石油集团30亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承 华立集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 中国兵器工业集团8.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和招行主承 淮北矿业10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 济南西城投资开发集团20亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA+)，齐鲁证券和国泰君安证券主承 江苏望涛投资建设10亿元六年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承 盐城东方投资开发集团12亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，中信证券主承 乐山市商业银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.7500% 浙江苍南农村商业银行3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8002% 宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6499% 民生银行 5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 厦门农村商业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 招商银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 浙商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7004% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 农业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6006% ============================================================================ 二、新债上市： 农发行60亿元一年期固息增发债140443，参考收益率4.2961% 进出口行60亿元一年期固息债140357，票面利率4.2564% 天门城建投10亿元七年期固息债1480483，票面利率8.2% 安徽交通投资集团10亿元六个月期超短融011499011，票面利率4.99% 中国中信20亿元六个月期超短融011475002，票面利率4.68% 日照港集团10亿元九个月期超短融011499014，票面利率5.10% 华能国际 30亿元九个月期超短融011412002，票面利率4.63% 圣农发展 4亿元一年期短融041458065，票面利率6.80% 上海南汇发展集团8亿元一年期短融041454058，票面利率5.18% 昆山经济技术开发区资产经营1亿元一年期短融041454059，票面利率5.50% 天津钢管集团5亿元一年期短融041460089，票面利率5.70% 河北新合作控股集团3亿元一年期短融041466023，票面利率5.59% 江苏悦达集团20亿元一年期短融041461051，票面利率5.30% 海通证券 20亿元三个月期短融071427004，票面利率4.58% 招商证券 18亿元三个月期短融071401012，票面利率4.58% 特变电工 5亿元一年期短融041453094，票面利率5.10% 青岛能源热电2亿元一年期短融041464061，票面利率5.48% 安徽国贸集团控股6亿元一年期短融041463020，票面利率5.37% 江西投资集团2亿元一年期短融041454056，票面利率5.18% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041461049，票面利率5.30% 广州港6亿元三年期中票101459046，票面利率5.24% 安徽新华发行集团控股10亿元五年期中票101456062，票面利率5.80% 北京汽车集团8亿元七年期中票101469019，票面利率5.72% ============================================================================ 三、缴款： 中国铁路总公司150亿元七年期固息债1480512，票面利率5.18% 兰州国资投资(控股)7亿元七年期固息债1480496，票面利率6.32% 山东高速集团20亿元九个月期超短融 福建能源集团2亿元九个月期超短融 中国重型汽车集团15亿元九个月期超短融 中金黄金 9亿元九个月期超短融 山西焦化集团6亿元一年期短融 航天电子 1亿元三个月期短融 航天电子1亿元四个月期短融 广东温氏食品集团5亿元一年期短融 开滦集团10亿元一年期短融 上海临港经济发展集团9亿元六个月期短融 广东恒健投资控股10亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 华融证券10亿元三个月期短融 山东宏桥新型材料10亿元一年期短融 广西北部湾港务集团10亿元一年期短融 红豆集团8亿元一年期短融 日照港集团12亿元一年期短融 欧亚集团 3亿元一年期短融 广汽集团 40亿元一年期短融 西宁经济技术开发区控股集团6亿元一年期短融 厦门港务 3亿元一年期短融 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票 重庆水利投资集团9亿元五年期中票 内蒙古北方重工业集团8.5亿元三年期中票 重庆航运建设3亿元三年期中票 远东国际租赁15亿元五年期中票 常州投资集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 5亿元六个月期超短融011419003到期兑付，票面利率4.95% 中国黄金集团20亿元六个月期超短融011426001到期兑付，票面利率5.10% 浙江省交通投资集团15亿元四个月期超短融011479002到期兑付，票面利率4.80% 江阴兴澄特种钢铁有限公司2亿元一年期短融041353060到期兑付，票面利率5.99% 山东胜通集团股份有限公司4亿元一年期短融041353061到期兑付，票面利率6.20% 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融041353062到期兑付，票面利率6.50% 中国铝业 50亿元一年期短融041356031到期兑付，票面利率5.24% 九州通 8亿元一年期短融041359057到期兑付，票面利率5.90% 广安爱众 2亿元一年期短融041360058到期兑付，票面利率6% 江苏弘盛建设工程集团2亿元一年期短融041363014到期兑付，票面利率8.5% 中信银行 15亿元三个月期同业存单111408008到期兑付，发行价98.84元 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409013到期兑付，发行价98.84元 民生银行 15亿元三个月期同业存单111415002到期兑付，发行价98.85元 09国债03 090003付息 12进出13 120313付息 12铁道07 1280279付息 12铁道08 1280280付息 12常德经投债 1280283付息 12深燃气MTN1 1282331付息 12建发MTN1 1282332付息 12湘高速MTN1 1282333付息 12云铝MTN2 1282334付息 12恒逸MTN1 1282335付息 12洋河MTN2 1282336付息 12浦发MTN1 1282337付息 13国开41 130241付息 13国开42 130242付息 13浙商银行债 1320028付息 13华融租赁01 1322007付息 13华融租赁02 1322008付息 13成阿债 1380272付息 13铁道05 1380273付息 13铁道06 1380274付息 13南山集MTN002 101351015付息 13天津港MTN001 101358007付息 13天津港MTN002 101358008付息 13粤发电MTN001 101359007付息 13渝农投MTN001 101360011付息 13苏电器MTN001 101361008付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --路透调查显示，亚洲多数新兴货币人气在过去两周都转为偏空，因投资者愈发警惕美联储提早加息的可能性 ，但对中国人民币的多头押注增加。 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/丁淑琴)
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)