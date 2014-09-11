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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:54 BJT

更新版 1-日本经济：企业信心转为正面，经济从消费税上调冲击中复苏

调查亦显示，企业对商业支出的看法愈加正面，对于由商业活动、家庭收入和消费者支出回升引领的可持续成长周期的前景而言，是一个好兆头。

制造业企业计划截至明年3月的本会计年度增加资本支出13.3%，增幅超过上次调查估计的10.8%。

非制造业企业计划本会计年度增加企业投资2.0%，前次调查显示计划增加1.5%。

7月1日公布的日本央行短观调查显示，截至6月的三个月大型制造业信心恶化，但预计本季度有所改善。

日本央行上周维持大规模货币刺激政策不变，并坚持对经济的评估，认为经济将继续稳步复苏，迈向2%的通胀率目标，暗示没有必要立即出台进一步货币刺激措施。(完)

(编译 许娜/张若琪/王兴亚；审校 张荻/于春红)
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