更新版 1-日本经济：企业信心转为正面，经济从消费税上调冲击中复苏

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
调查亦显示，企业对商业支出的看法愈加正面，对于由商业活动、家庭收入和消费者支出回升引领的可持续成长周期的前景而言，是一个好兆头。
制造业企业计划截至明年3月的本会计年度增加资本支出13.3%，增幅超过上次调查估计的10.8%。
非制造业企业计划本会计年度增加企业投资2.0%，前次调查显示计划增加1.5%。
7月1日公布的日本央行短观调查显示，截至6月的三个月大型制造业信心恶化，但预计本季度有所改善。
日本央行上周维持大规模货币刺激政策不变，并坚持对经济的评估，认为经济将继续稳步复苏，迈向2%的通胀率目标，暗示没有必要立即出台进一步货币刺激措施。(完)
(编译 许娜/张若琪/王兴亚；审校 张荻/于春红)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT