企业结盟：浦项钢铁宝钢等四方达成澳洲铁矿石项目铁路及港口建设协议

路透墨尔本9月11日 - 韩国钢铁巨擘浦项钢铁(POSCO) 和一民间投资机构决定支持中国宝钢及Aurizon Holdings Ltd 的计划，为澳洲一项价值68亿美元、推迟了很久的铁矿石项目建设铁路及港口。

浦项钢铁及投资机构American Metals & Coal International (AMCI)持有West Pilbara铁矿石项目50%的股权；宝钢及Aurizon以14亿澳元收购Aquila Resources后，拥有了West Pilbara余下的50%股权。

有关公司周四表示，他们已签署了基建协议，清除了建设铁路及港口计划的一个障碍；这条铁路及港口每年至少将处理4,000万吨铁矿石，将于2017/2018年开始出口。

“浦项钢铁认为，铁路及港口基础设施是促进Pilbara项目发展的重要因素，”浦项钢铁高级副总裁Kimok Yun在声明中称。(完)