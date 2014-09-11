企业结盟：浦项钢铁宝钢等四方达成澳洲铁矿石项目铁路及港口建设协议

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透墨尔本9月11日 - 韩国钢铁巨擘浦项钢铁(POSCO) 和一民间投资机构决定支持中国宝钢及Aurizon Holdings Ltd 的计划，为澳洲一项价值68亿美元、推迟了很久的铁矿石项目建设铁路及港口。
浦项钢铁及投资机构American Metals & Coal International (AMCI)持有West Pilbara铁矿石项目50%的股权；宝钢及Aurizon以14亿澳元收购Aquila Resources后，拥有了West Pilbara余下的50%股权。
有关公司周四表示，他们已签署了基建协议，清除了建设铁路及港口计划的一个障碍；这条铁路及港口每年至少将处理4,000万吨铁矿石，将于2017/2018年开始出口。
“浦项钢铁认为，铁路及港口基础设施是促进Pilbara项目发展的重要因素，”浦项钢铁高级副总裁Kimok Yun在声明中称。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT