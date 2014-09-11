香港新债：政府发行10亿美元五年期伊斯兰债券，收益率2.005%

路透香港9月11日 - 香港政府周四表示，首批发行的10亿美元五年期伊斯兰债券，收益率为2.005%；与5年期美国国债23基点的收益率差距，是日本以外亚洲地区政府所发行的美元债券与美国国债最窄的收益率差距。

代表政府发售债券的金融管理局在一份声明中称，全球各地的投资者对这批伊斯兰债券的反应非常热烈，认购金额超过47亿美元，录得4.7倍超额认购，令最终定价由初步价格指引收窄7基点。债券获标准普尔给予AAA评级，以及获穆迪给予Aa1评级。

财政司司长曾俊华表示，“债券吸引了庞大的认购金额及建立了具指标作用的定价。这是环球伊斯兰金融市场上首批由获AAA评级的政府推出的美元伊斯兰债券，也标志着香港伊斯兰资本市场发展的一个重要里程碑。” “这次发行取得成功，显示透过香港的平台发行伊斯兰债券集资是可行的方案，为全球各地投资者所接受。”他说。

这是在政府债券计划下成功发售首批伊斯兰债券，9月1日开始于利雅得、杜拜、阿布扎比、多哈、吉隆坡、香港、新加坡、伦敦及纽约举行全球路演，10日定价。

金管局称，是次伊斯兰债券的发行吸引了不同类别的投资者，包括传统及伊斯兰投资者。这批伊斯兰债券分配予超过120个国际机构投资者，其中36%分配予中东地区的投资者、47%予亚洲的投资者、6%予欧洲的投资者，以及11%予美国的投资者。按投资者类别计，11%分配予基金经理、56%予银行及私人银行、30%予主权基金、中央银行及国际组织，以及3%予保险公司。 这批伊斯兰债券以租赁安排（Ijarah）为结构，并以香港两座商用物业内的部分单位作为支持，发行人为政府特殊目的公司--Hong Kong Sukuk 2014 Limited，预期于9月18日交收，并会于港交所 、马来西亚的Bursa Malaysia (Exempt Regime)及杜拜的NASDAQ Dubai上市。 汇丰 及渣打 为是次发行的联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，马来西亚联昌 及阿布扎比银行 为联席牵头行及联席簿记行。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)