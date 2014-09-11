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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 08:53 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月11日

(重发以修正标头)
    路透香港9月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7498港元<HKD=
 >)
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周三收高54.84点，或0.32%，报17,068.71点。因苹果        反弹扶助美股
 收涨。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       191.760   -1.93      15971            14.861       0.34
 中国铝业                      11.320   -3.17      48853             3.509      -1.43
 中国移动                      63.880   -1.44     319188            99.011       0.32
 中国人寿                      45.030   -2.28      65795            23.265      -0.15
 中石油                       140.940   -2.17      26734            10.923       0.68
 中石化                       101.970   -1.96      38988             7.902      -0.22
 汇丰控股                      53.550    0.75    1194735            83.000       0.91
 中电信                        64.720   -2.32      17997             5.016       0.51
 中国联通                      17.360   -1.87     122742            13.454       0.10
 兖州煤业                       8.640   -0.80      26550             6.696      -0.95
 华能国际                      48.200    0.21      13612             9.339       1.29
 南方航空                      17.630   -0.23       2903             2.733       0.46
 东方航空                      17.301    0.88       1000             2.682      -0.68
 中芯国际                       4.680   -0.85      23884             0.725      -1.98（完
 ）
 
 
 (整理 雷美珍)
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