重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(重发以修正标头) 路透香港9月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7498港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周三收高54.84点，或0.32%，报17,068.71点。因苹果 反弹扶助美股 收涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 191.760 -1.93 15971 14.861 0.34 中国铝业 11.320 -3.17 48853 3.509 -1.43 中国移动 63.880 -1.44 319188 99.011 0.32 中国人寿 45.030 -2.28 65795 23.265 -0.15 中石油 140.940 -2.17 26734 10.923 0.68 中石化 101.970 -1.96 38988 7.902 -0.22 汇丰控股 53.550 0.75 1194735 83.000 0.91 中电信 64.720 -2.32 17997 5.016 0.51 中国联通 17.360 -1.87 122742 13.454 0.10 兖州煤业 8.640 -0.80 26550 6.696 -0.95 华能国际 48.200 0.21 13612 9.339 1.29 南方航空 17.630 -0.23 2903 2.733 0.46 东方航空 17.301 0.88 1000 2.682 -0.68 中芯国际 4.680 -0.85 23884 0.725 -1.98（完 ） (整理 雷美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT