《香港重要政经日程》--9月11日-9月18日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
================== 今日重要政经消息=================
9月11日（周四）
-- 新意网 公布全年业绩。
--10:15 香港华人 股东周年大会。
--11:00 力宝华润 股东周年大会。
--11:45 力宝 股东周年大会。
--14:30 大家乐集团 股东周年大会。
--16:00 大快活集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月12日（周五）
-- 新鸿基地产 公布全年业绩。
-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。
-- 中国金融国际 公布全年业绩。
--10:00 维达国际 股东特别大会。
--11:30 招商局置地 股东特别大会。
9月15日（周一）
-- 时代集团 公布全年业绩。
9月16日（周二）
*--09:00 国药控股 在中国举行股东特别大会。
--10:00 利标品牌 股东特别大会。
*9月18日（周四）
--10:00 中国诚通发展 股东特别大会。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT