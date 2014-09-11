港报社评：拉布应适可而止，剪布须以理服人--信报9月11日

泛民主派议员作为立法会的弱势阵营，假如无法透过谈判达成目标的话，抗争的手段除了诉诸街头，近年经常施展极具疲劳轰炸之效的「拉布战术」，拉布也者，意即利用琐碎的修订以及冗长的发言来拖垮议会的运作，让立法会建制派不能「大石砸死蟹」仓卒投票以大比数通过议案，藉此阻挠政府所提出的某一项政策。为了避免拉布成风，徒然浪费议会的宝贵时间及公共资源，间接瘫痪政府施政，立法会主席曾钰成曾经采取反制的「剪布裁决」，中止没完没了的辩论。

针对曾钰成的剪布裁决，绰号长毛的立法会议员梁国雄向法庭提出司法覆核。终审法院虽受理梁国雄提出的上诉但驳回。

今次终审法院驳回梁国雄司法覆核的申请，是否意味着立法会主席可以随意剪布？道理其实显而易见，拉布固然应该适可而止，剪布亦须以理服人，曾钰成容许议员辩论累积约一百小时之后才决定剪布，不能说不合理。不过，最佳的处理办法仍然是设立合理的剪布机制，让议会内少数派的充分表达权利与审议法案的效率得到适当平衡。说到底，首席法官马道立只是说法庭不干预立法会运作，并不是说立法会不应该自行制订剪布机制，更加不是说立法会主席拥有剪布的无上权威。

为了防止议员滥用拉布累及民生项目，以理服人的剪布机制有必要尽快设立，否则立法会议员民望不可能止跌回升。(A02)