港报社评：苹果赢得顾客忠心，iPhone 6热炒--经济日报9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
苹果昨晨公布新一代智能手机iPhone 6，硬件虽被指平平无奇，抢购潮却犹胜过往。苹果迷死忠追随，既因其稳守潮流定位，更关键是为顾客提供最佳软件体验，俘虏顾客心。 今次是苹果2年一度的iPhone大改款，吸引不少苹果迷更新换代，市传原价约7,000元的5.5寸iPhone 6 Plus 128GB版，炒价逼近2万元，炒风远胜去年的iPhone 5S。 此因苹果品牌定位清晰，相比其他品牌大打机海战术，图高、中、低档通吃，苹果则紧抱高端市场，令iPhone仍稳站智能手机「奢侈品」王座，尤其在新兴市场仍有身份象征效应。 更关键的是，iPhone卖的不单硬件，更卖软件，为用户提供最佳使用体验。相比其他智能手机平台，苹果iOS系统贯彻简洁主义，除稳定性占优外，各功能设置亦力臻简单易用，弹指间满足用户需要。 接位教主乔布斯任苹果舵手的库克，明白自己欠乔布斯的创新力及潮流触觉，故专注为苹果迷提供独特用户体验，紧箍顾客的心，令他们愿不断掏真金白银追买苹果产品、用苹果软件服务，为苹果带来近40%的丰厚毛利率。 库克要续保良好用户体验难度不低，如iOS不时被揭保安漏洞，近日多名外国女星私密照外泄，疑似iCloud被黑客攻入，影响苹果用户信心。库克未来的挑战既要力保及提升顾客良好使用感受，以免他们变心，但还须强化创新力，在手机外开拓其他新潮流的电子产品如智能电视、智能家具等，毕竟吃iPhone老本实难长久，此将是苹果未来盈利以至股价的关键。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT