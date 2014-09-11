港报社评：吃得安心端赖制度规范与商家良心--明报9月11日

台湾地沟油事件，揭发部分问题食用猪油，原料可能来自香港，事态说明随着地域贸易愈趋紧密，生产链细致化之下，生产原料与制成品之间的关系，愈趋复杂，质素监管也愈来愈困难。客观而言，要做到食品安全零问题，迹近是不可能的任务；要使地球村各色人等吃得安心，只能有两个寄望，一是公权力订定标准，设立监管制度，并有效执行，惩罚违法者，做到防患未然，若发生事故可尽早追查堵截；二是寄望商家要认识到黑心食品可能杀人于无形，应本诸良心制造食品，勿只顾牟利而坑害消费者。

通过这次事件，可看出食品安全不再是某一个国家或地区的事情，而是全球的事情。因此，食品安全须因应这种情况，与各地保持联系尤其重要，若有事故，应即时互相通报，尽量减轻事故影响，更好地保障市民的健康。

每逢发生食品安全事故，受影响商号多以受害者自居，不过，从价格检视今次事件，受影响商号是否完全无辜，并不尽然。台湾猪油在衆多进口猪油之中，价格最低，据业界透露，荷兰猪油每公斤约19至20元，台湾猪油每公斤约12至13元，这个便宜约三分之一的价格，若认为不会在质素反映出来，就太天真幼稚了。餐饮业者对入货的价格与质素，理应了如指掌，他们买入廉价货，节省了成本，风险随之增加。不是说廉价货一定没有好东西，只是有问题的风险更多，此乃显浅道理。因此，若业界为成本而罔顾质素，则出事后诉说如何受害，就值得商榷。(A04)