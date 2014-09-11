港报社评：吃得安心端赖制度规范与商家良心--明报9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
台湾地沟油事件，揭发部分问题食用猪油，原料可能来自香港，事态说明随着地域贸易愈趋紧密，生产链细致化之下，生产原料与制成品之间的关系，愈趋复杂，质素监管也愈来愈困难。客观而言，要做到食品安全零问题，迹近是不可能的任务；要使地球村各色人等吃得安心，只能有两个寄望，一是公权力订定标准，设立监管制度，并有效执行，惩罚违法者，做到防患未然，若发生事故可尽早追查堵截；二是寄望商家要认识到黑心食品可能杀人于无形，应本诸良心制造食品，勿只顾牟利而坑害消费者。
通过这次事件，可看出食品安全不再是某一个国家或地区的事情，而是全球的事情。因此，食品安全须因应这种情况，与各地保持联系尤其重要，若有事故，应即时互相通报，尽量减轻事故影响，更好地保障市民的健康。
每逢发生食品安全事故，受影响商号多以受害者自居，不过，从价格检视今次事件，受影响商号是否完全无辜，并不尽然。台湾猪油在衆多进口猪油之中，价格最低，据业界透露，荷兰猪油每公斤约19至20元，台湾猪油每公斤约12至13元，这个便宜约三分之一的价格，若认为不会在质素反映出来，就太天真幼稚了。餐饮业者对入货的价格与质素，理应了如指掌，他们买入廉价货，节省了成本，风险随之增加。不是说廉价货一定没有好东西，只是有问题的风险更多，此乃显浅道理。因此，若业界为成本而罔顾质素，则出事后诉说如何受害，就值得商榷。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT