芝加哥期市：小麦期货连跌第四日，并触及合约新低

12月玉米期货 跌0.2%，至每蒲式耳3.45美元，前一交易日收高0.4%。

路透对分析师的调查显示，美国农业部周四料将把美国玉米产量预估上调至142.88亿蒲式耳，高于8月时预估的140.32亿蒲式耳。

美国政府对大豆产量的预估料为38.83亿蒲式耳，高于上月预计的38.16亿。

美国农业部或将把2014/15年全球小麦结转库存预估上调至1.9375亿吨，高于8月时预计的1.9296亿吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 518.25 -1.50 -0.29% -1.75% 550.26 33

CBOT玉米 345.00 -0.75 -0.22% +0.22% 364.67 36

CBOT大豆 991.50 -2.25 -0.23% -0.13% 1041.40 38

CBOT稻米 $12.40 $0.07 +0.57% +0.36% $12.74 17

美国原油 $91.78 $0.11 +0.12% -1.05% $95.36 35

汇率

欧元/美元 $1.292 $0.001 +0.05% -0.10%

美元/澳元 0.916 0.001 +0.07% -0.43%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>