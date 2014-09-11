《中国报摘》--其他报纸重要消息9月11日

--业内人士透露，中小民企类私募债的发行已越来越难，与之相对的是，私募债的平台化及通道化已成为该类业务为数不多的“出口”。但据了解，平台类私募债的备案发行窗口或将在下个月内关闭，届时该类业务将被全面中止。(完)