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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月11日

**上海证券报**

--中国大连商品交易所下发通知，修改相关规则。具体包括取消期货公司会员限仓及相关持仓报告制度、调整超仓强平相关规则；调整持仓梯度保证金管理模式等内容。

--国电电力 拟于下周一(15日)发行15亿元人民币公司债，期限三年和五年，所募资金全部用于补充公司生产营运。

**证券时报**

--据了解，银行间市场交易商协会发布通知，对钢铁企业、房地产企业等发行债务融资工具提出具体安排，以及为规范国有土地使用权出资注册评议提出相应要求。

**21世纪经济报道**

--业内人士透露，中小民企类私募债的发行已越来越难，与之相对的是，私募债的平台化及通道化已成为该类业务为数不多的“出口”。但据了解，平台类私募债的备案发行窗口或将在下个月内关闭，届时该类业务将被全面中止。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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