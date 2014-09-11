《中国报摘》--其他报纸重要消息9月11日

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
**上海证券报**
--中国大连商品交易所下发通知，修改相关规则。具体包括取消期货公司会员限仓及相关持仓报告制度、调整超仓强平相关规则；调整持仓梯度保证金管理模式等内容。
--国电电力 拟于下周一(15日)发行15亿元人民币公司债，期限三年和五年，所募资金全部用于补充公司生产营运。
**证券时报**
--据了解，银行间市场交易商协会发布通知，对钢铁企业、房地产企业等发行债务融资工具提出具体安排，以及为规范国有土地使用权出资注册评议提出相应要求。
**21世纪经济报道**
--业内人士透露，中小民企类私募债的发行已越来越难，与之相对的是，私募债的平台化及通道化已成为该类业务为数不多的“出口”。但据了解，平台类私募债的备案发行窗口或将在下个月内关闭，届时该类业务将被全面中止。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT