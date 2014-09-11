港报社评：放眼2022，不等于要放弃2017--星岛日报9月11日

泛民主派「饭盒会」23位议员宣布，杯葛政府就设计2017年普选特首安排的第2轮谘询。短期而言，议员此举与所谓的「假普选」划清界綫；但是，中长期而言，怎样有效推进政制向民主目标发展，议员却给不出答案。

全国人大常委会为确保不会产生与中央对抗的特首候选人，对普选特首设定严密关卡，泛民为向支持者交代，显出失望和愤怒情绪，罢课和占领中环行动将把情绪进一步推高，接下来的是不合作运动，例如在一些议题上瘫痪立法会，施政将举步维艰。

泛民目前的立场，是凭其在立法会占有超过三分一议席，否决政改方案，因此不参加政府的第2轮政改谘询。部分人士寄望2022年或更后的特首选举，中央可以改变初衷，让香港有「真普选」。

现时中央的态度是遇硬愈硬，泛民透过不合作运动，不惜令社会付出重大代价，用香港「自残」的方式，令中央觉得现行政制确实「有病」。但是中央一套「治病」方法，与泛民心目中的一套背道而驰。泛民有甚么把握，能令中央接受泛民开出的药方？还是反过来导致中央加强戒心，加强设防？

现时中央不认同人大决定的普选安排「不理想」，官方调子是按「当前条件」是「最合适的方案」。既然按照的是「当前」条件，待方案落实后，将来如果条件有变，或可以有改变普选安排的空间。如果中央能够多走一步，承诺日后有确定的检讨程序，或可为打破现时的僵局提供一个机会，让普选特首不致成为镜花水月。(A06)